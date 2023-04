SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de ônibus escolar foi preso por suspeita de carregar drogas enquanto transportava crianças em Cáceres (MT).

A polícia monitorou o ônibus escolar após denúncia de que o motorista estava traficando drogas.

O veículo chegou a ser parado com as crianças dentro, mas foi liberado após uma vistoria superficial.

O motorista deixou as crianças em um ginásio do município e, em seguida, levou o veículo até uma estrada da região.

No local, transferiu pacotes que estavam no bagageiro do ônibus para um carro.

O carro em questão foi parado pela polícia. Dentro dele, bolsas transferidas do veículo foram encontradas.

Dentro delas, havia R$ 320 mil em drogas, divididas entre maconha, cocaína e cloridrato de cocaína.

A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (5) e o ônibus escolar foi apreendido, assim como dois outros veículos.

A reportagem buscou a Prefeitura de Cáceres, responsável pelo transporte das crianças, em busca de um posicionamento sobre o assunto, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.