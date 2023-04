BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Nesta Sexta-Feira da Paixão, único dia do ano em que as igrejas católicas não celebram missa, encenações sobre os últimos momentos da vida de Jesus Cristo e de sua morte tomaram conta das ruas das cidades históricas de Minas Gerais.

Em Ouro Preto, a Via-Crúcis, o trajeto percorrido por Jesus até o Monte Calvário, onde foi crucificado, foi encenado nas primeiras horas da manhã e acompanhado por centenas de pessoas.

Para a noite está marcado um dos momentos mais emocionantes para os fiéis católicos, a encenação do Descendimento da Cruz, quando o corpo de Jesus Cristo é retirado do Monte Calvário.

Antes, às 15h, ações litúrgicas foram realizadas na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, na Igreja de São Francisco de Paula, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição e nas capelas de São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida.

A noite termina com a Procissão do Enterro, em que o esquife de Jesus Cristo é transportado pelas ruas da cidade. Ouro Preto é, entre as cidades históricas de Minas Gerais, um dos principais destinos de turistas nesta época do ano. A expectativa é que esse ano a ocupação da rede hoteleira na cidade atinja 100%.

Em 2023, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde estão sepultados os restos mortais de Aleijadinho, voltou a fazer parte das celebrações da Semana Santa. O templo ficou fechado por dez anos para restauração e foi reaberta ao público em novembro do ano passado.

As ruas de Mariana também foram palco para a encenação da Via-Crúcis e ações litúrgicas lembrando a morte de Jesus Cristo nesta Sexta-Feira da Paixão.

Houve ainda, na Catedral Basílica, a primeira de Minas Gerais, que teve sua construção iniciada em 1713, o Ofício das Trevas, que é constituído de orações sobre o sofrimento de Jesus Cristo e a morte dele na cruz.

Assim como a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Catedral Basílica de Mariana retorna este ano às celebrações. O templo ficou fechado, também para restauração, durante sete anos e teve as portas reabertas em novembro do ano passado.

As encenações dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo em Congonhas tiveram lugar próximo a uma das igrejas mais conhecidas do país, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, onde estão os profetas de Aleijadinho, esculpidos em pedra-sabão e dispostos na área do adro do templo.

A encenação da condenação, paixão e morte de Cristo acontece à noite próximo ao santuário, que fica em uma parte alta da cidade.

Sábado de Aleluia As celebrações da Semana Santa seguem neste sábado nas cidades históricas com a Vigília Pascal. Nela, fiéis se concentram ao longo da noite nas igrejas em preparação para o Domingo de Páscoa, quando é celebrada a Ressurreição de Jesus Cristo.

A Vigília Pascal se inicia à noite e é o momento em que moradores e turistas de Ouro Preto, e também de outras cidades históricas, começam a fazer os tradicionais tapetes de serragens com motivos religiosos nas ruas das cidades.

A decoração é para as procissões que acontecem no domingo. Em Ouro Preto, este ano, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição chamou seresteiros para embalar fiéis e turistas engajados na confecção dos tapetes. O trabalho começa por volta das 23h e entra pela madrugada.