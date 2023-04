SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Haddad quer nova regra para gastos obrigatórios do governo, rejeição de Lula entre evangélicos, luto em Blumenau e outras notícias para começar este sábado.

GOVERNO LULA

Haddad vai propor nova regra para gastos obrigatórios. Reajustes do salário mínimo, de servidores, pisos e vinculações para saúde e educação devem entrar em discussão de critérios mais 'mais estáveis'.

GOVERNO LULA

Evangélicos ainda provocam estragos em avaliação de Lula, indica Datafolha. Levantamento mostra que, após três meses de governo, persiste no segmento forte elo com Jair Bolsonaro (PL).

RÚSSIA

Brasileira apontada como mãe de suposto espião russo nunca teve filhos, diz família. Certidão de nascimento em nome de Gerhard Wittich tem informações falsas, segundo irmão de Fátima Regina.

GOVERNO BIDEN

Documentos sigilosos dos EUA sobre a Guerra da Ucrânia vazam em redes sociais. Divulgação não autorizada preocupa Pentágono por revelar informações sensíveis e confidenciais.

COTIDIANO

SP registra 279 ameaças a escolas na semana em que aluno matou professora. Autoridades alertam para risco de agressores se inspirarem em ataques; número é mais que o triplo do registrado em quase três meses anteriores.

COTIDIANO

Oração pelas vítimas de ataque a creche marcam Sexta da Paixão em Blumenau. Pela manhã, motociclistas com balões brancos percorreram ruas em ato pela memória das vítimas;

CLIMA

Previsão indica fortes chuvas em SP e alerta para o litoral sul neste sábado. Pancadas isoladas podem ocorrer em todo o estado, com maior risco para o litoral sul; fim de semana terá máxima de 24°C.

AMBIENTE

Órgão federal suspende por 90 dias instalação de megaprojeto turístico em Boipeba. Procuradoria na Bahia já tinha pedido revogação da licença ambiental do empreendimento, que deve ocupar quase 20% da ilha.

PÁSCOA

Confundida com a KKK por capuz, tradição goiana é cercada de mistério. Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, começou a ser representada em 1745.

MUNDO

Homem joga carro contra turistas em Israel, mata 1 e deixa 7 feridos. Ataque em Tel Aviv se soma a episódios de violência que escalaram a tensão no país.

AMÉRICA LATINA

Restrição a procissões na Semana Santa na Nicarágua amplia racha com Igreja Católica. Ditadura aperta cerco e vigia celebrações do feriado após trocar farpas com o papa Francisco.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Saiba o que é a reação extrapiramidal, síndrome que leva pacientes ao desespero nos hospitais. Antipsicóticos e medicamentos para enjoo podem, em vez de tratar sintomas, provocar problemas como crises de ansiedade.

CELEBRIDADES

Em meio a críticas, Patrícia Poeta é vista cabisbaixa à noite nas areias de Ipanema. Após nova polêmica com Manoel Soares, apresentadora se isola na praia.