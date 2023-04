BERTIOSA, SP (FOLHAPRESS) - Oito pessoas que estavam no barco de pesca que afundou na noite de sexta-feira (7) em Bertioga, no litoral paulista, ficaram cerca de duas horas à deriva no mar até serem resgatados por pescadores.

Testemunhas afirmam que o grupo foi encontrado agarrado a pedaços de madeira e isopor. Todos estavam com cheiro de combustível da embarcação, exaustos e com hipotermia

Um homem de 68 anos, que estava na embarcação, foi encontrado morto. Outros dois, de 64 e 65 anos, continuam desaparecidos. A Polícia Militar e a Marinha fazem buscas na região.

Segundo o relato, o socorro veio após um dos dois tripulantes conseguir nadar até a praia e chegar, após perder as roupas no naufrágio, até o Hotel 27. Em choque, já debaixo de um cobertor, ele contou do naufrágio: "meu barco afundou, tem mulheres e idosos."

Um funcionário do hotel ligou para o pescador Rodrigo Vidal, 47, que acionou os colegas que trabalham no cais.

Um dos primeiros a ser encontrado foi o piloto do barco, agarrado a um botijão de gás. Depois, o filho de um dos pescadores ouviu gritos na água.

Depois, com a ajuda dos bombeiros, eles acharam mais três pessoas, já cansadas de tanto nadar. Eram parte do grupo de amigos e familiares que haviam alugado o barco. Depois, outras quatro pessoas foram encontradas com vida.

"Mais cinco minutos e acho que eles morriam", disse Vidal.

O naufrágio ocorreu a cerca de um quilômetro da praia. O grupo voltava da ilha Montão de Trigo, onde haviam ido pescar. Segundo os relatos dos pescadores, a embarcação virou pouco antes de 0h, e os pescadores partiram para o resgate à 1h10.

Os pescadores tiveram que entrar em mar revolto para encontrar os sobreviventes. Encontraram também o corpo de um homem de 68 anos.

"Eles tiveram sorte porque a maré ajudou bastante, jogou para fora [em direção à costa]", disse Kallin Molineiro.

"O mar estava bravo, hein. Tem que ter coragem pra entrar num mar daquele", disse Vidal.

Os sobreviventes são, em maioria, pessoas mais jovens do grupo de 12 pessoas que estava no barco ?dois tripulantes, e o restante, passageiros.

A Defesa Civil alertou ainda na quinta-feira (6) para a ocorrência de fortes chuvas e ventos em todo o litoral paulista.