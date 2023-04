SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoio à privatização, crises dos cem dias de presidentes, jardinagem de guerrilha e outras notícias para começar este sábado (9).

MERCADO

Apoio à privatização dá salto e chega a 38% da população, diz Datafolha. Entre os mais jovens, 63% avaliam que produtos e serviços privados são melhores do que os estatais.

POLÍTICA

Crises em série marcam cem dias de presidentes de Sarney a Lula. Largada de mandatários teve morte de eleito, confisco de poupança, queda de ministros, ataque golpista e turbulências no Congresso.

SÃO PAULO

Tarcísio equilibra papéis e persegue marcas em cem dias de governo. Governador de SP acenou a bolsonaristas e opositores sem passar ileso por críticas à sua gestão.

EDUCAÇÃO

Em cem dias de Lula, novo ensino médio e ataques a escolas monopolizam debate sobre educação. Governo conseguiu reajustar merendas e bolsas, mas não apresentou novo pacto de alfabetização.

COTIDIANO

Jardinagem de guerrilha revitaliza espaços públicos por meio do cultivo independente. Praças e canteiros de São Paulo viram hortas pelas mãos de moradores.

COTIDIANO

Fentanil já é encontrado no Brasil misturado a outras drogas. Anestésico que preocupa os EUA tem sido associado ao k2, uma espécie de maconha sintética que intriga a polícia.

PÁSCOA

Chocolate faz bem à saúde? Conheça seus prós e contras. Alimento possui ativos antioxidantes, mas pode ser rico em açúcar adicionado e gordura saturada.

LITORAL DE SP

Mais cinco minutos e eles morriam, diz pescador que resgatou náufragos em Bertioga. Tripulantes ficaram duas horas à deriva; uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas.

CAMPEONATO PAULISTA

Andarilho da bola, Bruno Mezenga tenta ofuscar o fenômeno Endrick na final. Veterano do Água Santa fez dois gols na primeira perna da decisão; jovem palmeirense espera dar o troco.

MUNDO

China simula 'cerco total' a Taiwan após presidente da ilha visitar EUA. Nove navios e 71 aviões chineses participam de exercícios militares, segundo Ministério da Defesa de Taipé.

COTIDIANO

Moradores do centro de SP relatam desalento com situação 'sem fim' da cracolândia. Polícia Militar diz que vai ampliar operações na região para diminuir sensação de insegurança.

CULTURA

Artistas acusados de antissemitismo vêm ao Brasil e trabalham com MST. Pivô de polêmica que manchou reputação da Documenta de Kassel, coletivo Taring Padi ensina a fazer marionetes em SP.

TELEVISÃO

RedeTV! confirma fim do contrato de Sikêra Junior e da exibição do Alerta Nacional na emissora. Apresentador estava no canal desde 2020, quando chamou a atenção em programa local.

EQUILÍBRIO

Quiropraxia no pescoço pode causar danos à saúde, dizem médicos. Especialistas apontam para risco de dissecção arterial, quando vasos que levam o sangue do coração ao cérebro se rompem.

TURISMO

Governo de SP estima que turismo movimente R$ 5 bi durante a Páscoa. Municípios paulistas devem receber cerca de 1 milhão de viajantes nos próximos dias, diz pesquisa.