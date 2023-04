SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas semanas após ser alvo de um ataque, a escola estadual Thomazia Montoro, na zona oeste de São Paulo, retomará as aulas nesta segunda (10). Alunos e funcionários serão acompanhados por uma equipe de saúde mental.

No último dia 27, um adolescente de 13 anos, aluno da escola, esfaqueou e matou uma professora. O agressor também feriu dois estudantes e outras três docentes. A Justiça determinou a internação provisória do autor do crime.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, as aulas serão retomadas para apenas três turmas, com cerca de 90 alunos. Foi estabelecido um plano de acolhimento com equipes multiprofissionais de saúde.

Os estudantes também farão atividades pedagógicas diferentes, como oficinas de arte e grafitagem para a repaginação da unidade escolar. Na terça-feira (11), as aulas serão retomadas para todas as turmas.

A secretaria informou que também estão programadas rodas de conversas, oficinas de consciência corporal, jogos colaborativos, entre outras atividades que foram desenvolvidas pelas equipes da escola e outros parceiros.

A pasta disse ainda que a escola contará com o reforço da Ronda Escolar e apoio constante do Gabinete Integrado de Segurança e do Programa Escola Mais Segura.

O ATAQUE

Na manhã da segunda-feira (27), um estudante do oitavo ano do ensino fundamental matou a facadas a professora Elisabeth Tenreiro, 71.

Câmeras de segurança registraram o ataque. O adolescente usava uma máscara de caveira, entrou correndo na sala de aula e parte para cima de Elisabeth, que estava em pé.

A docente, que não percebeu a aproximação do aluno, foi atingida nas costas e caiu no chão. Em desespero, alunos tentaram sair da sala, e alguns foram atacados pelo estudante.

Um segundo vídeo mostra o adolescente atingindo outra professora. Ele desfere vários golpes na mulher, que está em pé e tenta se proteger com os braços. Duas mulheres entram na sala, e uma delas consegue imobilizar o adolescente, enquanto a outra retira a faca das mãos dele.