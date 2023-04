BLUMENAU, SC (FOLHAPRESS) - Uma professora da creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), sofreu um infarto após o ataque que matou quatro crianças na escola na quarta-feira (5).

A docente, identificada como Alaide, 60, teve de passar por uma intervenção cardíaca e recebeu alta de um hospital do município no sábado (8).

De acordo com nota divulgada pela creche nas redes sociais, a professora procurou atendimento médico na noite após o atentado, apresentando quadro de síndrome coronariana aguda.

Ela recebeu atendimento no hospital de referência para cardiologia em Blumenau, onde foi diagnosticado um infarto agudo do miocárdio, sem obstrução coronariana. A possível causa foi a descarga adrenérgica decorrente do trauma emocional após a mulher ter presenciado o ataque.

Alaide recebeu alta depois de passar por um cateterismo e exames que descartaram qualquer sequela. Ela deve seguir com acompanhamento médico.

Aulas suspensas Em uma live na noite de sábado, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos), anunciou um decreto de férias escolares para a rede municipal de ensino a partir desta segunda (10). A medida terá duração de uma semana.

Segundo o prefeito, o prazo é necessário para que a prefeitura organize legalmente a contratação de uma empresa de segurança privada para as creches e escolas da rede municipal de ensino.

Hildebrandt anunciou a retomada das aulas para o dia 17 de abril, segunda-feira da próxima semana.

Ele afirmou que o período de férias também será utilizado para viabilizar outras medidas prometidas pelo Executivo, como a varredura nas estruturas e a contratação de equipes multidisciplinares psicossociais para as escolas da rede municipal de ensino.

Funcionários do centro educacional Cantinho Bom Pastor se reuniram no sábado para relatar o ataque à creche.

A entrevista coletiva, organizada por iniciativa da escola, foi criticada pelo pai de uma das vítimas, que reclamou da exposição dos detalhes do caso.

O ataque ocorreu no momento em que 25 crianças se reuniam no pátio para uma roda de conversa sobre a Páscoa. O homem de 25 anos que foi apontado como o autor do crime se entregou à polícia no dia da tragédia.