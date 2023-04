SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Mais um Paredão, o 13º da edição do BBB 23 (Globo) está formado com Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline. Nesta semana, Aline e Amanda já começaram a disputa com o colar de emparedadas. Tudo isso, após Cezar Black vencer a Prova do Anjo e indicar as duas ao Castigo do Monstro. Em uma dinâmica inédita, mais um Paredão triplo foi formado. Dessa vez, com muitas trocas e emoções.

COMO ACONTECEU:

ANJO

Cezar Black, o Anjo da semana tentou imunizar Sarah Aline: "Eu não consigo me olhar no espelho sem hoje dar essa imunidade para a única pessoa que me protegeria numa situação que eu precisei. Então, vou dar essa imunidade pra Sarinha. Mesmo que na terça-feira eu saia, sairei com muito orgulho."

O que ele descobriu minutos depois, é que não poderia imunizá-la, já que o Anjo era autoimune.

INDICAÇÃO DO LÍDER

Ricardo, o Líder indicou Fred Nicácio ao Paredão. Ele não poderá participar da Prova Bate e Volta.

VOTAÇÃO DA CASA

Aline votou em Sarah Aline;

Fred Nicácio votou em Bruna;

Amanda votou em Sarah Aline;

Domitila votou em Bruna;

Bruna votou em Sarah;

Sarah votou em Bruna;

Larissa votou em Sarah;

Cezar votou em Bruna.

Bruna e Sarah empataram com o número de votos. Ricardo, o Líder, desempatou e escolheu deixar Bruna na berlinda.

PODER CURINGA

Com o Poder Curinga arrematado por Aline, a cantora se 'salvou', mas puxou Sarah Aline para o seu lugar.

EMPAREDADO PELO LÍDER + CONTRAGOLPE

Fred Nicácio, que foi emparedado pelo Líder, tirou o colar de emparedada de Sarah. Já Amanda, que estava com o colar teve um contragolpe e, novamente puxou Sarah Aline para berlinda.

Ficando assim:

Fred Nicácio indicado pelo Líder;

Bruna Griphao a mais votada pela casa;

Sarah Aline e Amanda no Paredão pelo 'poder da mistura'.

Prova Bate-Volta

Amanda, Bruna Griphao e Sarah Aline participaram da disputa para tentar escapar do Paredão.

Dividida em três fases, vencia quem encontrasse os objetos espalhados em cada fase da prova.

Amanda saiu na frente e encontrou o objeto nas duas primeiras fases, seguida por Sarah Aline que encontrou apenas na primeira fase. Bruna Griphao foi a única que permaneceu na primeira fase.

Amanda, então, conseguiu escapar da berlinda.