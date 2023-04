SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aprovação de Tarcísio, privatização é mais aceita em São Paulo, Itamaraty busca refazer pontes e outras notícias para começar esta segunda-feira (10).

TARCÍSIO FREITAS

Tarcísio é aprovado por 44% e reprovado por 11% em São Paulo. Para 45%, governador fez menos que o esperado até agora, aponta Datafolha; apoio é maior entre homens e mais ricos.

MERCADO

Apoio à privatização é maior em SP do que no Brasil, diz Datafolha. Paulistas são favoráveis a concessão de estradas e aeroportos, mas rejeitam vender Sabesp, bancos e Petrobras.

MERCADO

Faria Lima vê ruídos e sinais positivos nos cem dias de Lula na economia. Apesar dos ruídos, apresentação do arcabouço fiscal deixou boa impressão entre os agentes financeiros.

POLÍTICA

Lula 3 completa cem dias sob cobrança para acelerar ações e crítica por falta de marca. Aliados se queixam de demora em projetos, com nomeações e verbas travadas; gestão fala em reconstrução após Bolsonaro.

MUNDO

Cem dias do Itamaraty sob Lula têm reconstrução de pontes e prioridades errantes. Política externa liderada por Mauro Vieira e Celso Amorim faz acenos múltiplos, retoma protagonismos e vive pressão interna.

THELMA KRUG

Custo da ação contra crise climática é bem menor que o da inação, diz candidata a presidir IPCC. Cientista brasileira Thelma Krug, que pode se tornar a primeira mulher no cargo, destaca necessidade de medidas rápidas.

SAÚDE PÚBLICA

73 mil pacientes ficam sem radioterapia por ano no SUS, mostra relatório. SBRT aponta déficit de aparelhos, máquinas obsoletas e defasagem da tabela para pagar tratamento.

COTIDIANO

Brasileiras presas com drogas após troca de malas relatam demora da Justiça alemã. Investigação da PF aponta que etiquetas das bagagens das goianas foram trocadas em aeroporto.

ILUSTRADA

Com obra atrasada em dez anos, MIS do Rio enferruja antes de ser inaugurado. Governo estadual promete abertura até fim do ano, mas retomada da construção, paralisada em 2016, é lenta.

ESPORTE

Meninos dão ao Palmeiras o título paulista. Gabriel Menino e Endrick, 16, decidem na goleada sobre o Água Santa na decisão.

ESPORTE

Fluminense goleia Flamengo e leva o bi do Campeonato Carioca. Fim de semana teve também títulos de Atlético Mineiro, Grêmio e Fortaleza.

COTIDIANO

'Fiquei no porão 9 meses e 28 dias', relata sobrevivente de tráfico de pessoas. Brasil teve mais de 1.300 casos desse crime de 2011 a 2019 e leva mais de dez anos para julgar processos.

COTIDIANO

Bombeiros encontram corpo da 2ª vítima de naufrágio em Bertioga. Embarcação com 12 pessoas afundou na noite de sexta-feira (7) no litoral de SP.

EQUILÍBRIO

Praticar atividade física reduz o risco de desenvolver ansiedade. Estudos apontam que o exercício acalma, constrói resiliência e traz felicidade.