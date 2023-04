SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para esta segunda-feira (10) em São Paulo aponta para a chegada do frio na capital, com muitas nuvens e nevoeiro, mas sem chuvas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), após uma madrugada que pode chegar a marcar 14ºC, as temperaturas devem subir ao longo da manhã e do início da tarde, com máxima de 24ºC. No final da tarde e início da noite, a temperatura volta a cair, com muitas nuvens, dinâmica típica do outono.

Para terça (11) e quarta-feira (12), a expectativa é que as temperaturas baixas continuem a castigar os paulistanos, mas na terça a máxima pode chegar a 26ºC. Na quarta-feira, mais nuvens devem cobrir o céu e pontos da região metropolitana da capital podem ter chuvas isoladas. A máxima esperada é de 27ºC.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo informa que na terça há possibilidade de chegada de brisa marítima pelo litoral, aumentando o acúmulo de nuvens ao final do dia, mas sem previsão de chuva na Grande São Paulo.

Na Baixada Santista, as temperaturas são um pouco mais elevadas do que na capital, com mínima de 20ºC e máxima de 27ºC nesta segunda-feira (10). Há previsão de nuvens e pouco sol.

A temperatura mínima deve cair na terça (11) na Praia Grande, para 18ºC. Na quarta-feira (12), chuvas isoladas podem ocorrer ao longo do dia.

No interior de São Paulo a previsão é a mesma que para a região metropolitana.

*

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Segunda-feira (10)

Mínima 14°C

Máxima 24°C

Umidade relativa de 55% a 95%

Terça-feira (11)

Mínima 15°C

Máxima 26°C

Umidade relativa de 50% a 95%

Quarta-feira (12)

Mínima 17°C

Máxima 27°C

Umidade relativa de 55% a 95%