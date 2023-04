SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo que pode ser da terceira vítima do naufrágio de um barco que ocorreu em Bertioga, litoral de São Paulo, na noite de sexta-feira (7).

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo da Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 21h30 de domingo (9), quando encalhou na prainha Branca, e pode ser de Edson Yoshinaga, 65, a última vítima que ainda está desaparecida desde o acidente.

A família já foi avisa e orientada a comparecer ao IML (Instituto Médico Legal) para fazer o reconhecimento.

O naufrágio ocorreu a cerca de 1 km do canal de Bertioga, próximo ao centro da cidade. A embarcação, com 12 pessoas a bordo, naufragou no fim da noite de sexta-feira. Um homem de 68 anos já havia sido encontrado morto na manhã de sábado (8).

A segunda vítima localizada foi identificada como sendo Júlio César Vicente, 63.

Testemunhas afirmam que os sobreviventes foram encontrados agarrados a pedaços de madeira e isopor. Todos estavam com cheiro de combustível da embarcação, exaustos e com hipotermia.

Segundo o relato, o socorro veio após um dos dois tripulantes conseguir nadar até a praia.

O naufrágio ocorreu a cerca de um quilômetro da praia. O grupo voltava da ilha Montão de Trigo, onde haviam ido pescar. Segundo os relatos, a embarcação virou pouco antes de meia-noite, e os pescadores partiram para o resgate à 1h10.

Defesa Civil alertou ainda na quinta-feira (6) para a ocorrência de fortes chuvas e ventos em todo o litoral paulista.