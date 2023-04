MACAPÁ, AP (FOLHAPRESS) - Um homem de 39 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um tiroteio na igreja evangélica Congregação Monte Carmelo neste domingo (9) durante o culto de Páscoa em Santana, na região metropolitana de Macapá. Entre os baleados, está uma menina de três anos. Ninguém havia sido preso até a tarde desta segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, testemunhas informaram que dois homens armados invadiram a igreja e efetuaram diversos disparos. Em seguida, a dupla fugiu em uma bicicleta e não identificada.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Neto, a investigação aponta para um ato de uma facção criminosa do Amapá. O ataque teria como alvos os dois homens atingidos, mas que resultou em mais dois feridos, no caso a criança e o adolescente.

"Trata-se de um confronto entre grupos criminosos rivais. O ataque visou dois integrantes de determinada facção que atuam em Santana e Macapá. O ato foi uma retaliação".

Denilson de Jesus Cardoso da Silva morreu no local. Conhecido como irmão Denis, ele tinha passagem por roubo, segundo a Polícia Militar.

Uma menina de três anos foi atingida por dois disparos, um no pé e outro na região do tórax. Ela foi encaminhada para o Pronto de Atendimento Infantil (PAI), na capital, e está intubada em estado grave.

Vinícius Pereira de Souza, 35, levou cinco tiros, sendo dois no braço, dois nas costas e um na coxa. Ele foi levado ao Hospital Estadual de Santana, passou por cirurgia e seguia internado até a tarde desta segunda (10).

Um adolescente de 16 anos levou um tiro de raspão nas costas. Ele foi submetido a um atendimento no HES e, em seguida, recebeu alta.

Vídeos e fotos que circulam pelas redes sociais mostram o desespero dos fiéis que celebravam o culto na Congregação Monte Carmelo, na área portuária do município e um dos principais pontos de chegada de mercadorias no Amapá.

Em nota, a Prefeitura de Santana se solidarizou com os parentes das vítimas e lamentou "que a violência tenha chegado ao local onde as famílias cristãs buscam paz, amor e harmonia".

A Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa investiga a motivação do crime. A parede da igreja foi pichada com as letras de uma facção.