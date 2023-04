SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ocorreu na última quinta-feira (6) a nomeação de Márcio de Castro Silva Filho como novo diretor-científico da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Silva Filho é professor do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), vinculada à USP, e também atua como pró-reitor de pós-graduação na mesma universidade.

Antes da nomeação, o Conselho Superior da Fapesp desenvolveu uma lista tríplice de indicados para assumir a direção, sendo que Silva Filho encabeçava essa relação.

Embora já tenha sido nomeado, o pró-reitor só assume o cargo na fundação em 27 de abril.

Segundo a Fapesp, Silva Filho tem graduação em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Também é doutor em biologia molecular de plantas pela Universidade Católica de Louvain, localizada na Bélgica.

Além disso, já atuou como pesquisador visitante na Universidade de Melbourne, na Austrália, e na Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos.

O professor também tem vínculo com outras instituições acadêmicas do Brasil, como a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp).