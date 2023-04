SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental) aprovou por unanimidade, nesta segunda (10), a abertura de processo de tombamento do Complexo do Ibirapuera.

A medida dificulta os planos de concessão do aparelho à iniciativa privada.

A concessão do complexo era um desejo antigo das gestões tucanas em São Paulo, mas enfrenta resistência de setores da sociedade civil, como arquitetos, urbanistas, historiadores e atletas.