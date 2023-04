SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As falas de Lula nos cem dias de governo, as mudanças no cachê da Lei Rouanet, o ensaio de cerco chinês a Taiwan e outras notícias para começar esta terça-feira (11).

GOVERNO LULA

Lula diz que é 'melhor desistir' se focar pessimistas e faz desagravo a Haddad nos cem dias. Presidente enfrenta críticas sobre entraves para deslanchar projetos e falta de nova marca ao terceiro mandato.

INTERNET

Lula destaca temas sociais na internet em 100 dias e engaja menos do que Bolsonaro. Análise dos dois perfis no Twitter considera primeiro trimestre dos governos em mais de 1.500 publicações.

LEI ROUANET

Governo Lula aumenta limite de cachês de artistas na Rouanet de R$ 3 mil para R$ 25 mil. Instrução normativa será publicado em edição extra do Diário Oficial de terça (11).

POLÍTICA

MST invade Incra em Alagoas e cobra demissão de primo de Lira. César Lira é superintendente do órgão no estado desde 2017; entidades o classificam como 'bolsonarista raiz'.

COTIDIANO

SP registra 279 ameaças a escolas na semana em que aluno matou professora. Autoridades alertam para risco de agressores se inspirarem em ataques; número é mais que o triplo do registrado em quase três meses anteriores.

COTIDIANO

Autor de ataque a creche em SC agiu sozinho, diz polícia. Conclusão de investigadores ocorre após perícia em celular; homem está preso em Blumenau.

COTIDIANO

Gestão Tarcísio planeja esplanada nos moldes de Brasília na região central de SP. Centro administrativo estadual prevê dezenas de demolições no entorno do parque Princesa Isabel, na região da cracolândia.

AMÉRICA LATINA

Ex-guerrilheira da Nicarágua vem ao Brasil pedir que esquerda não apoie ditador. Para Mónica Baltodano, que ajudou a derrubar ditadura Somoza, Lula não faz leitura adequada do regime de Ortega.

MUNDO

China usa munição real ao encerrar simulação de 'cerco total' a Taiwan. Último dia de exercícios ainda foi palco de novos atritos com Washington e gerou preocupação em vizinhos.

MUNDO

Dalai-lama se desculpa por pedir a garoto para chupar sua língua. Vídeo do momento, ocorrido em fevereiro, registrou beijo de líder espiritual na boca de criança.

COTIDIANO

Menina é encontrada morta na Bahia, e adolescente confessa crime, diz polícia. Corpo de Alice Oliveira de Moura, 6, foi localizado nos fundos da residência do jovem, em Araci.

POLÍTICA

Valdemar Costa Neto, do PL, engole três espinhas de peixe e faz endoscopia. Ele foi internado em hospital de Brasília depois de passar mal.

COTIDIANO

Cantor MC Biel Xcamoso morre em colisão de carro na orla do Recife. Acidente foi gravado por câmeras de segurança; artista de brega funk tinha 24 anos.

POLÍTICA

Ricardo Lewandowski se aposenta nesta terça-feira e deixa para seu sucessor herança de casos de interesse de Lula. Senadores defendem que Lula adie a indicação para a vaga até outubro.