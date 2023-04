A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nesse domingo (09/04), a Operação Semana Santa 2023. Em Minas Gerais o número de flagrantes de veículos transitando com excesso de velocidade chamou a atenção negativamente durante o feriado. Mais de 8.000 veículos foram fiscalizados e cerca de 9 mil pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF no estado.

Apesar de todos os alertas e orientações, 3.281 veículos foram flagrados transitando com excesso de velocidade nas rodovias federais do estado e 390 motoristas foram autuados por efetuarem algum tipo de ultrapassagem proibida.

A PRF realizou 1.237 testes de alcoolemia e autuou 55 motoristas por embriaguez, sendo que desse total 02 acabaram presos.

Durante as fiscalizações, 95 motoristas foram flagrados na condução de seus veículos sem utilizar o cinto de segurança. Os policiais também lavraram 112 autuações por passageiros sem utilizar o cinto de segurança.

Nos quatro dias do feriado, as atividades de educação para o trânsito foram intensificadas, sendo alcançadas mais de 2.619 pessoas com palestras, orientações e o uso de vídeos informativos.

Durante a Operação Semana Santa 2023, foram registrados 107 acidentes, que causaram ferimentos em 134 pessoas e 10 mortes.

No mesmo feriado em 2022 foram registrados 103 acidentes, que resultaram em 122 feridos e 11 óbitos nas rodovias federais de MG.

DADOS DA PRF DE JUIZ DE FORA

Dos 3.281 veículos flagrados transitando em alta velocidade pela via, 851 são da região de Juiz de Fora. Segundo a PRF, o registro foi feito através de imagens com radar.

Ao todos 501 veículos foram fiscalizados e a oito acidentes foram registrados. Duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas.

Ainda, de acordo com a PRF, uma pessoa foi presa por uso de CNH falsa durante a operação e outras 104 autuadas por alguma infração.

Tags:

Estradas federais | Geral | Operação Semana Santa | PRF