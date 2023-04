SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O padrasto e a mãe de uma adolescente de 13 anos foram presos em flagrante por suspeita de matar a menina no interior de São Paulo.

A adolescente deu entrada no Hospital de Piraju no domingo (9) morta e com ferimentos no corpo.

A mãe dela alegou que a garota teria caído do telhado, mas os sinais de violência fizeram os médicos chamarem a polícia.

No interrogatório, o padrasto confessou que agrediu a menina com um pedaço de madeira e abusou sexualmente dela.

Os dois foram presos por feminicídio e estupro de vulnerável. O padrasto teve a prisão mantida após audiência de custódia e a mãe responderá pelo crime em liberdade.

Segundo a delegada, a mãe de Yasmin disse que foi acordada pelo companheiro na manhã do domingo com a informação de que a adolescente não estava respirando. Ela confirmou a ingestão de bebida alcoólica na noite anterior e alegou que foi dormir após ser agredida pelo companheiro.

A Prefeitura de Sarutaiá, onde a menina morava, decretou luto oficial de três dias. O corpo de Yasmin foi enterrado nesta segunda-feira (10).

"O padrasto alegou que na madrugada da data dos fatos ele e a companheira estariam ingerindo bebida alcoólica, dormiram e ele acordou na madrugada e encontrou a vítima ingerindo bebida alcoólica e, por esse motivo, teria a agredido com cabo de vassoura", afirmou a delegada Jordana Rueda Amorim, à TV Globo.