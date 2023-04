BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 59 anos, pai de santo, em Belo Horizonte é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais por supostos estupros durante a realização de rituais religiosos no terreiro que comandava. Pelo menos uma das vítimas seria menor de idade.

O homem foi preso na última quarta (5) em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, após denúncias. A polícia não divulgou o nome do suspeito, e a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

As investigações contra o pai de santo tiveram início em 23 de março. Entre as vítimas está uma adolescente de 15 anos, que contou ter sido estuprada desde os oito anos.

Até o momento, oito pessoas procuraram a Polícia Civil na capital para apresentar denúncia contra o homem. O terreiro em que o suspeito atuava como pai de santo funciona no bairro Jaqueline, região norte de Belo Horizonte.

Das oito denúncias, três foram feitas nesta segunda (10) na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Todas as mulheres já foram ouvidas e inquéritos foram abertos para investigação de cada caso.

"Nos atos religiosos, as pessoas que procuravam o pai de santo para alguma cura ou tratamento de alguma enfermidade física, aconselhamento espiritual ou problemas emocional eram molestadas por ele durante essas sessões de tratamento", disse a delegada Larissa Mayhofer, responsável pelas investigações, em conversa com jornalistas no dia da prisão.

As investigações apontaram ainda que o pai de santo afirmava às vítimas ser muito poderoso e que jamais seria preso.

"Pelo que foi apurado, o homem, valendo-se da sua condição hierárquica na religião do candomblé, alegava às vítimas que era necessário um 'ritual de pureza' para propiciar curas e aproveitava para praticar abusos sexuais de adolescentes e mulheres", diz a Polícia Civil.

Além da prisão do pai de santo foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão no bairro Jaqueline.

