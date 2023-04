RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher é investigada sob suspeita de cometer injúria racial e lesão corporal contra um entregador, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, no último domingo (9).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Sandra Mathias pega a guia do cachorro e avança para cima do entregador Max Angelo dos Santos, que é negro, atingindo-o nas costas.

Max foi à delegacia, depôs e depois foi submetido a exames no Instituto Médico-Legal, onde foram confirmados os hematomas causados pela agressão.

Sandra é aguardada para prestar depoimento nesta quarta (12) na 15ª DP (Gávea). A polícia não soube informar o nome do advogado dela.

De acordo com a delegada Bianca Lima, responsável pelo caso, Sandra tem passagens na polícia por ameaça, lesão corporal e fraude em licitação.

O caso aconteceu na Estrada da Gávea, em frente a uma base de uma plataforma de entrega. De acordo com testemunhas, a confusão teria começado após a moradora ver entregadores andando de moto na calçada.

Segundo Max, Sandra já tinha xingado os profissionais no último dia 4. No domingo, ela teria voltado ao local e cuspido no chão próximo a um grupo de entregadores. De acordo com os relatos, ela discutiu com uma entregadora e mordeu a perna dela. A entregadora conseguiu escapar, e Sandra voltou-se para Max.

Os investigadores analisam o vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver quando Sandra puxa a camisa do entregador e acerta um soco na cabeça dele. Ele se afasta da mulher, mas ela solta a guia do cachorro e usa a utiliza para atingir Max.

Sandra é ex-atleta de vôlei. Nas redes sociais, ela se apresenta como nutricionista e dona de uma escola de vôlei de praia no Leblon. Nesta terça (11), o local não abriu para funcionamento.

Max mora na Rocinha, também na zona sul, e passou a trabalhar como entregador, há um ano e seis meses, depois de ter perdido o emprego de porteiro.

A Polícia Civil afirmou que, além de analisar as imagens, está ouvindo testemunhas para esclarecer o caso.

Nesta terça (11), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, fez uma publicação em suas redes sociais cobrando agilidade nas investigações e classificou como "estarrecedoras" as cenas em que a moradora aparece agredindo o entregador com a guia do e cachorro.