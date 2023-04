SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegada de Lula à China, gastos da Presidência no Alvorada, soltura de brasileiras na Alemanha e outras notícias para começar esta quarta-feira (12).

MUNDO

Lula enfim vai à China, com pontas soltas acerca de projeto ambicioso de Xi. Atração de investimento de Pequim em infraestrutura depende de entrada do Brasil na bilionária Iniciativa Cinturão e Rota.

GOVERNO LULA

Governo gasta R$ 65 mil com sofá e R$ 42 mil com cama para Lula e Janja no Alvorada. OUTRO LADO: Presidência atribui compras ao 'péssimo estado de manutenção' e diz que móveis agora são patrimônio da União.

PREVIDÊNCIA

Governo alterou dado de última hora para cortar artificialmente gasto com INSS. OUTRO LADO: Fazenda e Planejamento dizem que mudança seguiu orientação da Junta de Execução Orçamentária.

COTIDIANO

Twitter se recusa a tirar do ar posts com apologia da violência nas escolas e causa mal-estar em reunião. Governo cobrou medidas em encontro com redes sociais, mas plataforma diz que conteúdo não viola seus termos de uso.

COTIDIANO

Supostas ameaças de ataques alteram rotina nas escolas do país. Apesar de a maioria das mensagens ser falsa, pais, alunos e professores relatam medo; especialistas orientam denunciar casos para autoridades.

MERCADO

Compras de até US$ 50 da Shopee e Shein não terão mais isenção de importação. Medida busca combater sonegação de impostos por empresas de comércio eletrônico.

JUSTIÇA

Brasileiras que tiveram malas trocadas por bagagem com droga deixam prisão na Alemanha. Pedido de soltura foi feito pelo Ministério Público alemão; casal já se reuniu com a família.

GUERRA DA UCRÂNIA

Finlândia vê risco de guerra nuclear entre Rússia e Otan. Número 2 da Defesa do novo membro da aliança diz à Folha de S.Paulo que Europa precisa compensar peso dos EUA.

COTIDIANO

Adolescente fere três colegas em ataque com faca em escola estadual de Goiás. Crime aconteceu na manhã desta terça (11); vítimas não tiveram ferimentos graves.

CYNARA (1945 - 2023)

Morre Cynara, do Quarteto em Cy, grupo formado por irmãs cantoras, aos 78. Grupo formado em 1964 teve nome sugerido por Vinicius de Moraes e interpretou grandes compositores brasileiros.

TELEVISÃO

Prova do MasterChef Espanha causa intoxicação em mais de 40 pessoas. Produtora reconheceu erro e se desculpou pelo episódio.

TELEVISÃO

'DNA do Crime' ostenta estrutura mais cara de uma série da Netflix no Brasil. Série de ação dirigida por Heitor Dhalia estreia na plataforma no segundo semestre deste ano e promete espírito lúdico.

FUTEBOL

Na Copa do Brasil, o São Paulo ficou no 0 a 0 com o Ituano. O Santos fez 2 a 0 no Botafogo-SP, enquanto o Inter derrotou o CSA por 2 a 1.

SELEÇÃO

A seleção brasileira feminina venceu por 2 a 1 a Alemanha, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. O torneio começa em 20 de julho.