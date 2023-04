BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu emergência em 14 municípios do Maranhão, devido às fortes chuvas no local.

Com isso, a cidade pode pedir ajuda ao governo federal, seja socorro e assistência, seja para reconstrução.

As duas portarias com o reconhecimento da situação de emergência foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12), pelo Ministério de Desenvolvimento Regional.

Os municípios do Maranhão em situação de emergência são: Santa Luzia, Vitória do Mearim, Açailândia, Bacabal, Cantanhede, Joselândia, Marajá do Sena, Nina Rodrigues, Olinda Nova do Maranhão, Presidente Vargas, Rosário São Vicente Ferrer, Tufilândia e Tutóia.

No último domingo (9), o presidente Lula sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas no estado. Ao lado do governador Carlos Brandão (PSB), ele visitou também um local onde estão desabrigados e desalojados.

As chuvas no Maranhão já deixaram seis mortos, segundo o Corpo de Bombeiros do estado. A corporação calcula que 35.894 famílias foram afetadas até o momento. Destas, 7.757 estão desabrigadas e desalojadas.

Lula e o governador sobrevoaram municípios afetados pelas enchentes na região de Trizidela do Vale, a 280 quilômetros de São Luís. Após o sobrevoo, estiveram em um abrigo no município de Bacabal.

O presidente defendeu união entre governos federal, estaduais e municipais no apoio aos atingidos pelas chuvas. "Nós queremos mostrar que não é possível esse país dar certo se não tiver uma combinação entre prefeitos, entre governadores e entre presidente da República", afirmou.

"Nós temos que cuidar das pessoas que foram vítimas. As pessoas pedem colchão, as pessoas pedem botijão de gás, as pessoas pedem qualquer coisa para dar um certo conforto, coisa que o governo pode fazer", continuou.

Lula lembrou que esteve na região após enchentes em 2009 e pediu maior conscientização sobre a construção de moradias perto dos rios.