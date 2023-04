O Governo de Minas Gerais apresentou, nesta quarta-feira (12) novas medidas de prevenção à violência e fortalecimento da rede de proteção nas escolas.

Uma das novidades é a adoção de um novo protocolo de acesso aos prédios escolares, que vai tornar obrigatória a identificação e autorização para a entrada de visitantes nos espaços. Outra medida é o reforço no fluxo a ser seguido pelos gestores escolares, da rede pública ou privada, para a ocorrência de violência ou ameaças.

A partir de agora, os diretores das unidades de ensino deverão comunicar o fato às suas respectivas Superintendências Regionais de Ensino (SREs), que farão a imediata comunicação com a seção de planejamento operacional regional - P3 - da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Este setor policial acionará a Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para a identificação do autor.

Este novo fluxo foi desenvolvido pelo recém-criado Núcleo Interinstitucional de Proteção Escolar, que também irá atuar no desenvolvimento e aprimoramento do protocolo de acesso às unidades de ensino.

Desde 2022, estão sendo investidos R$ 48 milhões para que todas as escolas da rede estadual instalem sistema de segurança por videomonitoramento e alarme.

A ferramenta já está instalada em 75% das escolas estaduais. As outras unidades restantes estão em fase de conclusão das contratações e instalações. Vale lembrar que a rede estadual de ensino de Minas Gerais, segunda maior do país, conta com mais de 3,4 mil escolas.

O Governador do estado, Romeu Zema, ressaltou a importância dessa medida nas escolas.

"Uma série de procedimentos estão sendo adotados, em todas as escolas do estado, para que nos venhamos a ter medidas preventivas para evitarmos a chance de ocorrências como essa de Santa Catarina, que é a última coisa que nós queremos aqui em Minas Gerais. A primeira delas sem dúvidas, são os alunos e professores estarem conscientes e de estarem levando adiante qualquer alerta, qualquer denúncia ou qualquer suspeita que venha a surgir. Qualquer pessoa pulando o muro, qualquer estranho invadindo uma escola deve ser prontamente alertado à policia, para que nós venhamos a ter uma ação rápida e preventiva", explicou Zema.