SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher e seu filho foram assassinados a tiros na noite de terça-feira (11), dentro de um carro, na zona leste de São Paulo. Nada foi levado das vítimas.

O crime ocorreu na rua Veratro, na altura do número 16, no bairro São Lucas, às 19h10.

De acordo com o boletim de ocorrência, Margareth Fatima de Souza, 52, estava no banco do motorista de um Jeep Renegade branco, e o filho, Matheus de Souza Lima, 28, estava no banco de passageiros, quando uma motocicleta com duas pessoas se aproximou e parou de frente ao veículo. O garupa da moto sacou uma arma e efetuou dezenas de disparos.

Segundo o registro da ocorrência, a Polícia Militar encontrou Souza dentro do carro e Lima caído do lado de fora do veículo. O resgate foi acionado, tentou reanimá-los, mas não teve sucesso.

A perícia esteve no local e apontou que a mulher tinha dez perfurações por tiros em diversas regiões do corpo. Lima tinha 11 marcas de tiros.

Outro filho de Souza, de 24 anos, relatou, em depoimento, segundo o boletim de ocorrência, que foi convidado pela mãe para ir à igreja com ela e o irmão, mas recusou porque queria ficar em casa. Até então, ele não havia notado nada de anormal na rotina. Ele soube do crime por meio de grupo de WhatsApp da região.

Segundo o documento policial, uma ex-companheira de Lima registrou um boletim de ocorrência contra ele por lesão corporal e violência doméstica, no último dia 5 de fevereiro, e que, a partir de então, criou-se uma desavença com o pai da ex-companheira, "com registro e notícias de ameaça, de lado a lado."

O crime foi registrado como homicídio no 69º DP e é investigado por meio de inquérito policial pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).