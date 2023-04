SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um estudante de 14 anos atacou e feriu dois alunos na tarde desta quarta-feira (12) em uma escola da cidade de Farias Brito, a 58 quilômetros de Juazeiro do Norte, no Ceará.

O agressor entrou na sala do 4º ano e atingiu as vítimas, duas meninas de 9 anos, com um machadinho. O caso ocorreu na Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa.