BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um aluno da UnB (Universidade de Brasília) foi preso nesta quarta-feira (12) ao ser identificado pela Polícia Civil como autor de mensagens de ameaças feitas dentro do campus da instituição.

As mensagens foram encontradas na terça-feira (11) em um dos banheiros da FAC (Faculdade de Comunicação) e em uma parada de ônibus no Instituto Central de Ciências Norte. A reitoria disse que imagens de câmeras de segurança foram usadas para ajudar na identificação.

O autor das ameaças é um estudante da Faculdade de Comunicação. Um dos textos dizia "Dia 12. Masacre [sic] na FAC". O recado também continha um desenho de uma suástica, símbolo do nazismo.

A reportagem procurou a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para mais detalhes mas não obteve retorno até o momento.

De acordo com a Unb, o estudante vai responder um processo disciplinar interno. A administração avalia suspendê-lo de maneira preliminar enquanto o caso é apurado.

A universidade disse também que vai investigar se houve participação de outras pessoas. As aulas desta quarta foram mantidas e transcorreram normalmente no período matutino.

"Um esquema de segurança reforçado foi estabelecido", diz nota da UnB.

No início do mês, um homem entrou em uma escola particular em Blumenau (SC) e matou quatro crianças. O caso ocorreu nove dias após o ataque à escola estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, quando um aluno de 13 anos matou uma professora a facadas e feriu outras cinco pessoas, entre elas três docentes.

Supostas ameaças de ataques têm alterado a rotina de escolas pelo país. Apesar de a maioria das mensagens ser falsa, pais, alunos e professores relatam medo; especialistas orientam denunciar casos para autoridades.

A PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, por exemplo, teve alto número de alunos que faltaram às aulas nesta quarta-feira em razão de boatos nas redes sociais que afirmavam que o local seria alvo de ataques criminosos.

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta quarta-feira que os ataques recentes em escolas são reflexos do estímulo ao ódio, violência e armamento presentes na sociedade. Ele defendeu discutir quais medidas podem ser tomadas, mas se colocou contrário à ideia de colocar policiais armados nas escolas.

O QUE FAZER EM CASO DE AMEAÇA DE ATAQUE A ESCOLAS

Especialistas afirmam que ameaças não devem ser ignoradas. Por isso, é importante que os pais e escolas procurem a Polícia Civil e canais criados pelo Ministério da Justiça para denunciar qualquer tipo de ameaça

Não compartilhe mensagens, vídeos, fotos ou áudios com as ameaças

As autoridades precisam ser notificadas sobre qualquer tipo de ameaça, pois quem as produz ou compartilha também pode responder criminalmente

Pais, alunos e escolas devem manter diálogo estreito sobre alertas, receios e medidas adotadas. A transparência das ações é importante para aumentar a sensação de segurança

Fique atento e informe ao colégio qualquer mudança no comportamento dos alunos

COMO DENUNCIAR

Como parte da Operação Escola Segura, o Ministério da Justiça lançou um canal no site para que sejam denunciados sites, blogs e publicações nas redes sociais. O site para denúncia é o www.mj.gov.br/escolasegura

Em São Paulo, no caso de ameaça, é possível ligar para o 181, canal da polícia que permite que qualquer pessoa forneça à polícia informações sobre delitos e formas de violência, com garantia de anonimato.