SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador de São Paulo Toninho Vespoli (PSOL) quer que o Ministério Público de SP (MP-SP) abra um inquérito civil para investigar a situação dos centros de acolhimento da capital paulista. O parlamentar acusa a prefeitura paulista de má conservação e manutenção destes espaços, que estariam em "situação degradante".

A denúncia cita reportagem da Folha de S.Paulo que ouviu relatos sobre a estrutura de albergues na cidade. Ausência de chuveiro, vasos sanitários entupidos, corrimão quebrado e infestação de percevejo são alguns dos problemas citados.

De cinco centros mencionados, o que se encontra em pior situação é o CTA (Centro Temporário de Acolhimento) localizado na rua João Soares, na Água Rasa, zona leste de São Paulo.

A Folha de S.Paulo recebeu fotos que mostram um quadro de abandono, com os vasos sanitários entupidos até a boca. Em uma das baias, um buraco no chão é usado pelos abrigados para defecar.

"É responsabilidade dos governos e das organizações que administram os Centros de Acolhida garantir que as condições mínimas sejam atendidas" afirma Toninho Vespoli na representação enviada ao MP-SP.

O documento ainda cita a decisão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) de remover barracas de pessoas em situação de rua na capital paulista.

A Prefeitura de São Paulo disse ter feito vistorias nos centros.

O secretário Carlos Bezerra Jr., da Smads (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social), reconheceu os problemas e disse que tem trabalhado para desativar locais problemáticos e substituí-los por novos modelos.

A chef de cozinha Janaína Rueda recebeu convidados na festa de comemoração dos 15 anos do Bar da Dona Onça, na noite de terça (11), no centro de São Paulo. O músico Otto se apresentou no local. O estilista Walério Araújo prestigiou o evento.