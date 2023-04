SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novas regras contra apologia de violência nas redes, Lira cria blocão com 173 deputados, acusação de assédio na Câmara e outras notícias para começar esta quinta-feira (13).

COTIDIANO

Governo pode multar em R$ 12 mi e pedir suspensão de rede social em caso de apologia de ataques. Bloqueio ainda dependeria de aprovação da Justiça e só poderia ser feito caso a plataforma não tome medidas para combater o problema.

FORÇAS ARMADAS

General confirma à PF que consultou Lula no 8/1 sobre desmonte de acampamento. Ex-comandante alega possível abuso de autoridade caso desmobilizasse golpistas sem aval da Justiça.

CHINA

Lula é recebido por Dilma no aeroporto ao desembarcar na China. Atual presidente participa de cerimônia de posse da petista na liderança do Banco do Brics.

POLÍTICA

Múcio visita maior navio da Marinha e fala em elevar verbas das Forças Armadas. Ministro da Defesa diz que cem dias de governo foram para 'arrumação' e que atua agora para 'materializar' planos.

CONGRESSO NACIONAL

Lira reage, atrai partidos da direita e da base do governo e forma maior bloco na Câmara. Grupo formado por legendas como PP, União Brasil, PSB e PDT tem 173 das 513 cadeiras da Casa.

CÂMARA

Deputada do PL acusa de assédio colega de esquerda que 'encostou em seu cangote, OUTRO LADO: Márcio Jerry nega e diz que pediu que Júlia Zanatta respeitasse a deputada Lidice da Mata.

RIO DE JANEIRO

Tribunal reverte sentença de Bretas e absolve Pezão após condenação a 98 anos de prisão. Ex-governador foi acusado de receber propina e mesada de Sérgio Cabral; essa é a única ação penal contra ele.

COTIDIANO

Sócios afirmam que suposto cartel de títulos separa famílias do Clube Pinheiros, em SP. OUTRO LADO: Diretoria diz que não fala sobre denúncias que estejam em apuração; custo sobe de cerca de R$ 20 mil para R$ 100 mil.

MERCADO

Toda compra em plataformas como Shein e Shopee terá imposto? Entenda. Encomendas de até US$ 50 (R$ 250) destinadas a pessoas físicas não terão mais isenção, mesmo se enviadas por pessoas físicas.

MERCADO

Governo bloqueia Bolsa Família de 1,2 milhão de pessoas que se registraram como sozinhas; veja o que fazer. Prazo para regularizar cadastro é de 60 dias; cancelamento do benefício será feito a partir de julho.

CULTURA

TV Cultura tira do ar vídeo sobre autoritarismo após crítica de Eduardo Bolsonaro. OUTRO LADO: Emissora diz que documentário alvo de bolsonaristas tinha problemas técnicos e que já está disponível.

COTIDIANO

Mãe e filho são assassinados a tiros dentro do carro na zona leste de São Paulo. Atiradores estavam em moto; cada vítima foi atingida por ao menos dez disparos.

FÉRIAS

Emissão de visto americano de turismo fica mais cara a partir do fim de maio. Aumento busca balancear receitas e custos do serviço, diz autoridade americana.

FUTEBOL

O Palmeiras estreou na Copa do Brasil com vitória por 4 a 2, de virada, sobre o Tombense. O Corinthians levou de 2 a 0 do Remo, O Fluminense venceu por 3 a 0 o Paysandu, e o Atlético-MG virou e fez 2 a 1 no Brasil-RS, todos também pela Copa do Brasil.