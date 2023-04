SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A missão Juice que estava programada para ser lançada nesta quinta (13) foi adiada em razão de problemas meterológicos. "O lançamento de hoje foi adiado devido ao risco de raios", informou a Agência Espacial Europeia (ESA) em sua conta no Twitter.

A previsão é de que uma nova tentativa de lançamento ocorra nesta sexta-feira (14) às 9:14, no horário de Brasília.

A Juice, acrônimo para Jupiter Icy Moons Explorer, ou Exploradora das Luas Geladas de Júpiter, seria lançada do centro de Kourou, na Guiana Francesa, rumo ao maior planeta do Sistema Solar.

A sonda da ESA (Agência Espacial Europeia), que custou 1,5 bilhão de euros, foi encapsulada no topo do foguete Ariane 5 no início da longa jornada até seu destino final.

A viagem envolverá o uso da gravidade da Lua, da Terra e de Vênus para estilingá-la até Júpiter, chegando por lá apenas em julho de 2031, quando se tornará a primeira missão não americana a explorar o planeta.

Seus objetivos principais são fazer uma caracterização completa do gigante gasoso e um estudo pormenorizado de três das suas quatro maiores luas: Europa, Ganimedes e Calisto. Há fortes indícios de que ao menos as duas primeiras, mas possivelmente todas as três, são luas-oceano, ou seja, têm oceanos de água salgada sob suas crostas congeladas.

Com um impressionante conjunto de sensores, a Juice tentará caracterizar esses oceanos e quem sabe até encontrar possíveis assinaturas bioquímicas de que pode haver vida prosperando por lá (embora esse não seja um objetivo declarado da iniciativa).

A ArianeSpace, que produz o foguete Ariane 5, informou que a condição meteorológica ruim desta quinta (13) não afetou o equipamento, que se encontra em condição "estável e segura".