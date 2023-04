SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os roubos e furtos a motoristas na pequena rua Glicério, no centro de São Paulo, acontecem em plena luz do dia e com tamanha frequência que passaram a fazer parte da rotina de moradores de prédios ao redor acompanhar, da janela de casa, a ação dos bandidos. Um dos vizinhos, porém, resolveu agir: começou a gravar os ataques.

Os vídeos têm sido publicados na rede social TikTok. O perfil já tem mais de 20 milhões de visualizações, e o objetivo, segundo o criador, é alertar motoristas.

As cenas são sempre parecidas. Ladrões, normalmente em duplas, caminham pela calçada olhando para dentro dos carros. Escolhem uma vítima e, quando o trânsito trava ou o semáforo fecha, quebram o vidro do veículo, tomam o celular de motoristas e passageiros e correm na contramão da via.

O morador responsável pelo perfil diz que são sempre as mesmas pessoas que ficam rondando de um lado para o outro à espreita. Segundo ele, quando escolhem a vítima, atacam rápido e fogem correndo. Ele pediu para não ser identificado na reportagem.

Segundo o morador, que vive no local há três anos, o problema piorou muito do meio do ano passado para cá.

Foi no último mês de agosto que o homem começou a gravar as cenas da janela. O primeiro vídeo publicado na rede tem mais de 4,5 milhões de reproduções e mostra que os criminosos não dão trégua aos motoristas nem nos dias de chuva. Na imagem, três homens dão pancadas na janela de um carro, do lado do passageiro, e depois fogem com pertences da vítima.

Os crimes acontecem ao lado de um posto de combustíveis e de outros comércios, mas funcionários observam sem interferir, intimidados pelos bandidos. Em uma das cenas, o trio de ladrões é perseguido por um homem armado após uma tentativa de furto. Os três conseguiram escapar correndo pela calçada e entre os carros, sempre no sentido oposto ao dos veículos. Em outro dia, quando percebe a aproximação da polícia, o grupo foge na direção oposta, onde fica um viaduto.

Segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), no primeiro bimestre deste ano, foram registrados 105 boletins de ocorrência por furtos ocorridos na rua Glicério ?praticamente dois por dia, de acordo com o dado oficial. A via, com apenas 1 km de extensão, concentra mais crimes desse tipo que a praça da Sé, a rua 25 de Março e o trecho da avenida do Estado que passa pelo centro.

O dono do perfil do TikTok diz que começou a colocar os vídeos como forma de alerta para quem passa na rua. A via, segundo ele, é movimentada, e quem anda distraído está correndo risco. A rua Glicério dá acesso ao viaduto de mesmo nome, importante via de ligação entre as regiões leste e oeste da cidade.

Procurada, a SSP disse que intensificou o patrulhamento da Polícia Militar na área. A maior presença policial, entretanto, não é suficiente para inibir completamente a ação dos criminosos. Em um dos vídeos publicados na internet, uma mulher é furtada a poucos metros de uma viatura estacionada. No momento, os policiais estavam distantes do veículo.

Os casos ocorridos na rua Glicério compõem uma estatística que tira a tranquilidade de quem mora ou frequenta o centro da cidade. Nos dois primeiros meses desse ano, o 1º DP (Sé) registrou 1.967 casos de furto, número que supera em 41% as ocorrências do mesmo período de 2022. Outra modalidade criminosa que preocupa as autoridades policiais da região é o roubo, que atingiu patamar recorde no bimestre, com 956 ocorrências reportadas à Polícia Civil.

Questionada sobre o aumento da criminalidade, a SSP disse que "no primeiro trimestre deste ano foram presos na região central 1.861 suspeitos, o que representa um aumento de 53% comparado ao mesmo período do ano passado".

A pasta acrescentou ainda que, nos dois primeiros meses do ano, o trabalho investigativo contra receptadores levou à fiscalização de 187 estabelecimentos de manutenção de celulares, o que resultou na prisão em flagrante de 63 suspeitos.