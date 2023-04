SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Maranhão informou que instaurou um procedimento administrativo para investigar um policial flagrado agredindo uma mulher com socos e rasteira.

A Polícia Militar do Maranhão disse que os agentes foram ao local para atender a uma ocorrência de ameaça e roubo a um entregador no Bairro de Fátima, em São Luís.

Após localizar os suspeitos, familiares teriam tentado impedir a prisão.

No vídeo, o policial aparece dando uma rasteira e socos em uma mulher após discutirem.

A pessoa que grava o vídeo pede para o policial não empurrar a mulher, mas é ignorada.

O agente inicia a agressão após ser xingado.

"A Polícia Militar do Maranhão ressalta que não compactua ou legitima ações e condutas que não coadunam com os princípios profissionais e éticos que orientam as atividades da corporação. Visando manter a imparcialidade e a transparência, a PM comunica que irá instaurar o procedimento administrativo para apurar qualquer excesso em questão", afirma nota da PM-MA.