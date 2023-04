SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A comerciante Caroline Rodrigues desabafou no UOL News que vive a "pior situação" no centro de São Paulo em 17 anos que trabalha no local.

"Nesses 17 anos que trabalho aqui, hoje estamos vivendo os piores tempos de cracolândia. Ando um trajeto do metro para cá, que é uma média de 7 minutos, e fico aguardando no metrô meu vizinho da frente ir trabalhar para ele vir me acompanhando para cá porque estou com medo de andar sozinha. Nunca andei com medo aqui, sempre andei sozinha", conta.

"Já estou procurando outro lugar para mudar. Nunca tinha imaginado sair daqui. O melhor lugar para ter escritório é aqui", ela continua.

DIZER QUE CENTRO DE SP ESTÁ ABANDONADO É EXAGERO, DIZ VICE-GOVERNADOR

Contrariando imagens e relatos, o vice-governador de São Paulo Felício Ramuth (PSD) afirmou no UOL News ser um "exagero" achar que o centro da capital paulista está abandonado.

"Dizer que não existe nenhuma atração, nenhum comércio, nenhum serviço prestado na região central da cidade, na minha opinião, é um exagero", declarou.

"[Falar que está abandonado] É não reconhecer bons comércios e bons restaurantes reconhecidos internacionalmente que existem na região central. Agora, a região central precisa melhorar e muito", ele ainda afirmou.