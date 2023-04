BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Uma loja no centro comercial de Belém ficou destruída em um incêndio nesta quinta-feira (13).

As chamas começaram por volta das 17h. O fogo se alastrou rapidamente tomando o prédio e ameaçando as lojas do entorno.

Não há informações sobre feridos até o momento. O Corpo de Bombeiros tenta controlar o fogo.

Uma coluna de fumaça decorrente do incêndio pode ser vistas à distância.

O fogo se alastrou rapidamente, tomando o prédio da loja de artigos de variedades, e ameaçando os prédios comerciais do entorno.

No local, há vários casarões antigos e com materiais com potencial inflamável, uma preocupação dos bombeiros.

Assim que as chamas começaram, funcionários evacuaram as lojas do entorno. Alguns lojistas passaram a retirar produtos dos prédios, temendo o prejuízo.