SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) lançou nesta quinta-feira (13) uma plataforma que disponibiliza diariamente o número de usuários de drogas na cracolândia, na região central paulistana. O site também disponibiliza a geolocalização de ocorrências nas ruas do centro.

A média diária calculada nesta quinta foi de 898 pessoas, com pico de 1.326 no período da tarde. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a cracolândia teve média de 1.060 usuários durante o mês de março.

As maiores concentrações oscilam entre as ruas Conselheiro Nébias e dos Gusmões. Juntas, apresentam variação de 700 a 800 pessoas por dia, de acordo com a administração municipal.

Há 17 modalidades criminais listadas na plataforma, como roubo a pedestre, a motoristas de aplicativo e de clientes dentro de estabelecimentos comerciais, além de furto de veículos "quebra vidro", entre outras.

A Secretaria de Segurança Pública também se comprometeu a publicar boletins semanais sobre a atividade policial na região, com dados sobre prisões e drogas apreendidas.