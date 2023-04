SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ruídos e atritos por fim da isenção para a importação, inelegibilidade de Bolsonaro em pauta no TSE, salários inflados de oficiais-generais do Exército e outras notícias para começar esta sexta-feira (14)

MERCADO

Como a taxação de importações pela internet esquentou os ânimos no governo Lula. Ministro da Secom se queixa de ruídos e 'incêndios' em grupo interno, e expõe atrito com outros ministérios.

MERCADO

Planos para Shopee, saúde e educação aumentam embate do PT com Haddad. Petistas dizem que medidas não afetam as classes mais favorecidas e são impopulares na base eleitoral de Lula.

GOVERNO LULA

Lula ecoa bordão de Xi contra 'individualismo' na véspera de encontro decisivo. Petista diz que 'humanidade nasceu para viver em comunidade', parafraseando um dos lemas da política externa da China.

JUSTIÇA

Procuradoria Eleitoral defende que Bolsonaro seja declarado inelegível. Manifestação ocorre em ação no TSE sobre reunião golpista com embaixadores; Flávio diz ser 'covardia'.

FORÇAS ARMADAS

Generais inflam salários com ajuda de custo que chega a R$ 300 mil. Total de 45 oficiais recebeu em março média de quase R$ 100 mil como auxílio para mudança.

COTIDIANO

Ministério da Justiça dá 72 horas para redes mostrarem medidas contra violência nas escolas. Portaria prevê multa e até suspensão da plataforma que não cumprir as regras.

COTIDIANO

Ataques causam corrida de escolas por protocolos de saúde mental e prevenção à violência. Iniciativas ocorrem em meio à falta de políticas para enfrentar escalada de problemas no ambiente escolar.

COTIDIANO

Mãe de vítima de atentado em creche diz que está forte e vai lutar por justiça. Uma semana após ataque, Jennifer Pabst relata em rede social como tem enfrentado a tristeza pela morte do filho de 4 anos.

GOVERNO BIDEN

FBI prende militar da Força Aérea dos EUA suspeito de vazar papéis do Pentágono. Acusado foi identificado como Jack Teixeira, 21, que teria divulgado documentos sigilosos em fórum na internet.

COTIDIANO

Morador grava série de roubos e furtos de celular em SP e posta vídeos no TikTok. Perfil na rede social que mostra os ataques tem mais de 20 milhões de visualizações.

TELEVISÃO

Globo demite Maurício Noriega após 21 anos de casa. 'Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel', diz comentarista esportivo na despedida.

MERCADO

Mercedes-Benz vai suspender contratos de 1.200 trabalhadores a partir de maio. Metalúrgicos de São Bernardo aprovaram proposta da empresa nesta quinta-feira (13).

TELEVISÃO

O que se sabe sobre 'A Knight of the Seven Kingdoms', prelúdio de GoT. Novo programa vai adaptar história que se passa quase cem anos antes da saga original de livros e fala sobre um Targaryen.

RESTAURANTES

Jurassic Park Burger vai ganhar espaço temático interativo com T-rex de 4 metros. Hamburgueria inspirada no filme de dinossauros será reaberta em novo endereço em SP.

FUTEBOL

Sem Vítor Pereira, o Flamengo perdeu para o Maringá, pela Copa do Brasil. por 2 a 0. O Náutico venceu por 1 a 0 o Cruzeiro, também na Copa do Brasil.