SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A frente fria que chega ao litoral paulista nesta sexta-feira (14) será responsável por um fim de semana chuvoso e com queda de temperatura na região Sudeste.

Em São Paulo, a próxima semana começa com calor, mas a condição climática deve piorar rapidamente, com a chegada de uma nova frente fria no Sul do país, que deve ocasionar mais instabilidades e a primeira onda de frio do outono.

"A temperatura vai cair bastante a partir de quinta-feira, dia 20, já trazendo frio, um friozinho mais significativo no fim de semana prolongado de Tiradentes", explica o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Antes disso, já a partir de sábado (15) os termômetros da capital devem registrar ligeira queda na temperatura, que vai ficar entre 17°C e 25°C, com condição para pancadas de chuva à tarde e à noite até o domingo (16), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No período, o clima chuvoso deve se estender pela maior parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste por influência da frente fria. As exceções são o extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que terão tempo firme.

Nos estados do Sul a temperatura deve subir um pouco no fim de semana e há possibilidade de precipitações pontuais.

Já na segunda-feira (17), a tendência de chuva diminui e a temperatura máxima será elevada a 28°C na capital paulista. O calor, no entanto, não deve durar muito, já que no dia seguinte uma outra frente fria deve se formar na Argentina e se deslocar para o Sul do Brasil, criando nova tendência de chuvas, condição que deve se manter ao longo da semana.

Entre terça (18) e sexta (21), a temperatura mínima na cidade deve cair progressivamente de 19°C para 14°C. A possibilidade de chuva deve diminuir no fim de semana do feriado de Tiradentes, mas o céu continua encoberto e o frio persiste, com mínima de 14°C e máxima de 23°C.