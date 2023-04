SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra duas mulheres brigando com pedaço de pau e pontapés dentro do Aeroporto Internacional de São Luís na tarde desta quinta-feira (13).

Uma mulher de blusa preta atinge a outra com uma paulada na cabeça no início do vídeo. A confusão ocorreu no saguão de entrada -área de circulação pública.

A segunda pega o objeto nas mãos, começa a tentar puxar o item e agride a outra mulher com socos, pontapés e chutes.

A mulher de vestido marrom atinge a de blusa preta na cabeça. Não é possível visualizar qual o objeto utilizado.

Um homem de camiseta branca puxa o objeto das mãos da mulher de vestido marrom. A mulher de vestido segue exaltada e é segurada por um funcionário do aeroporto.

A CCR Aeroportos, que administra o local, disse que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados e prestaram a assistência necessária.

Um boletim de ocorrência foi registrado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil e Militar.