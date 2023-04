SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um tiroteio que aconteceu em um condomínio no bairro Água Branca, em Belford Roxo, na tarde de ontem. Ninguém foi preso.

Polícia foi acionada para verificar homens armados circulando na região central. Ao chegarem, os agentes de depararam com as vítimas já mortas -uma delas seria o porteiro do local.

Imagens de câmera de segurança mostram os criminosos entrando no condomínio. As imagens foram obtidas pela TV Globo. Assim que o carro passa os portões, três homens desembarcam e começam a atirar contra a guarita. Eles fogem a pé.

Feridos foram levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

A delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nenhum autor foi identificado até o momento.