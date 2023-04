RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um balão com nove pessoas a bordo caiu numa plantação na cidade de Praia Grande (SC), por volta das 10h30 de deste sábado (15).

Oito ocupantes do balão tiveram apenas ferimentos leves. Uma mulher, de 37 anos, sofreu politraumatismos e foi levada na aeronave para o Hospital São José, em Criciúma. Seu quadro era estável.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da queda do balão. A cidade de Praia Grande é conhecida por ser referência para o balonismo no Brasil.