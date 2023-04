SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - STF começa a julgar detidos do 8/1, Lula reafirma que Ucrânia também tem culpa pela guerra, alunos do ensino médio ficam sem disciplinas tradicionais em SP e outras notícias para começar esta segunda-feira (17).

POLÍTICA

STF decide se golpistas do 8/1 vão virar réus. Corte analisa caso de cem detidos; a pedido do ministro Alexandre de Moraes, sessão será virtual.

DIPLOMACIA

Lula volta a dizer que Ucrânia e Rússia são responsáveis pela guerra. Presidente afirma que decisão pelo conflito foi tomada por dois países e defende criação de grupo para paz.

EDUCAÇÃO

No novo ensino médio em SP, alunos ficam sem biologia, história e química. Professores e estudantes reclamam da substituição de conteúdos tradicionais por itinerários.

POLÍTICA

Carlos Bolsonaro diz que deixará comando das redes sociais do pai. Sem citar nomes, reclamou de receber tratamento que 'nem um rato merecia'.

POLÍTICA

Babás vão à Justiça contra Zanin e esposa por jornada abusiva e dano moral. OUTRO LADO: Esposa fala em alegações fabricadas,

SÃO PAULO

Prefeitura aposta em concessões e caixa próprio para revitalizar centro. Mirante 9 de Julho, fechado há três anos, e galeria Prestes Maia são desafios antigos.

INDÍGENAS

Indígenas isolados vivem em risco sem fortalecimento da Funai, diz nova diretora. Para antropóloga Beatriz Matos, viúva de Bruno Pereira, condição é precária,

AGRONEGÓCIO

China compra quase metade da soja de áreas desmatadas na mata atlântica. Análise exclusiva mostra que área devastada do tamanho de Recife virou plantação de soja.

MERCADO

Energia solar por assinatura permite economizar até 20% na conta de luz. Serviço funciona como um streaming de energia, sem necessidade de cancelar contrato com concessionária.

TELEVISÃO

Roberto de Carvalho mostra reação de Rita Lee com homenagem no Altas Horas. Reclusa desde que iniciou tratamento de câncer, cantora assistiu à gravação de casa.

MÚSICA

Garota de Ipanema' é a música brasileira mais gravada na história. Canção clássica de Tom Jobim e Vinicius de Moraes dos anos 1960 mantém primeira posição, segundo Ecad.

SAÚDE

Dores nos pés fizeram homem tirar seus sapatos há 20 anos e não os calçar mais. Joanetes levaram Joseph DeRuvo a andar descalço, mas o maior desafio ainda é o julgamento alheio, diz ele.

ESPORTE

O Corinthians venceu por 2 a 0 o Cruzeiro pelo Brasileiro. Ainda sem Jorge Sampaoli à beira do campo (mas no estádio), o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0, com Gabigol marcando pela primeira vez em dois meses. O Grêmio fez 1 a 0 no Santos, também pelo Brasileiro.