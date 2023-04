SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As regiões Sudeste e Sul do país devem enfrentar uma sequência de frentes frias ao longo da próxima semana, resultando em tempo instável e chuvas. Os temporais devem ser mais intensos no Paraná e em Santa Catarina, mas também chegam a São Paulo.

O tempo instável deste fim de semana, com temperaturas mais baixas e chuva intermitente, deve dar trégua na capital e no litoral paulista nesta segunda (17).

Isso porque a frente fria deve se afastar do litoral em direção ao oceano, mas o tempo chuvoso volta entre a terça e a quarta-feira, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda (17), o dia deve começar com sol entre poucas nuvens na capital paulista, e a temperatura chega a 27°C à tarde. Com a chegada de brisa marítima no fim do dia, não está descartada a ocorrência de pancadas de chuva isoladas.

O tempo no litoral paulista deve seguir essa tendência, com sol entre nuvens na segunda e na manhã de terça, e a chegada da frente fria na quarta.

Temporais devem atingir todos os estados da região Sul já a partir desta segunda-feira. Segundo a Climatempo, o risco de temporais se concentra entre o norte do Rio Grande do Sul e o sudoeste do Paraná, atingindo principalmente cidades como Passo Fundo (RS), Chapecó (SC) e Foz do Iguaçu (PR).

O clima chuvoso, com menor intensidade, também deve se estender pela maior parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste por influência da frente fria. As exceções são o extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que terão tempo firme.