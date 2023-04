SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tiroteio durante operação policial na madrugada desta segunda-feira (17) provocou correria e pânico no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

Moradores relataram que a operação começou por volta da meia-noite nas favelas Nova Holanda, Parque União e Rubens Vaz, que fazem parte do complexo. Eles descreveram a circulação de veículos blindados, barulho de tiros e bombas de gás.

Nesse horário, segundo os relatos, muitas pessoas estavam nas ruas em eventos como festas infantis, comemorações de aniversários e um pagode tradicional que acontece aos domingos no Parque União.

Segundo a Polícia Militar do Rio, a operação do Bope na Nova Holanda apreendeu uma grande quantidade de drogas com um suspeito de tráfico. A polícia afirmou que houve confronto, o homem ficou ferido, foi levado ao Hospital Getúlio Vargas e morreu.

"Moro na Nova Holanda, estou preso em um bar no Parque União, favela vizinha", contou à reportagem o mobilizador territorial Raniery Soares, que não conseguia voltar para casa por causa do tiroteio. "Aproximadamente às 23h55 o caveirão entrou dando tiros. Uma operação à noite com muitas famílias e crianças na rua".

O jornalista Rene Silva, do jornal Voz das Comunidades, recebeu relatos de moradores, inclusive crianças, que se esconderam na Clínica da Família do complexo para escapar dos tiroteios.

Nas redes sociais há vídeos de pessoas correndo, gritando "é morador" e avisando sobre a presença de crianças no local. No vídeo, há também xingamento aos policiais.

A vereadora Monica Cunha (PSOL) orientou as pessoas a ligarem para o plantão do Ministério Público.

Na sexta-feira (14), um tiroteio durante uma operação da Polícia Civil também assustou moradores do Complexo da Maré. Um evento na Casa das Mulheres da Maré do Parque União foi interrompido pelos tiros, mas nenhum participante ficou ferido.

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) e cerca de 70 mulheres que acompanhavam a reunião tiveram que deitar no chão da ONG onde o evento era realizado.

O encontro era para apresentar os dados da pesquisa Os Impactos da Violência Armada na Vida Das Mulheres da Maré: gênero, território e prática artística.

Entre as convidadas estavam as pesquisadoras Claire Blencowe (Universidade de Warwick), Joana Garcia (Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ), Julian Brigstocke (Universidade de Cardiff) e Rosana Morgado (Escola de Serviço Social da UFRJ).

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas estavam na região para evitar a entrada de cargas roubadas na comunidade. Helicópteros e blindados foram usados na operação.

Tags:

rio