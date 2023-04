SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus deixou três pessoas mortas na manhã desta segunda-feira (17) em São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, as três vítimas estavam na mesma motocicleta.

O acidente ocorreu às 5h10, na estrada do Campo Limpo, em frente ao Terminal Campo Limpo, na zona sul.

As causas do acidente ainda são investigadas. A motocicleta era ocupada por um homem e duas mulheres, todos adultos.

De acordo com o bombeiros, o homem morreu ainda no local, enquanto as mulheres foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

A SPTrans afirmou que determinou à concessionária Transwolff que preste o apoio necessário às famílias das vítimas. O Programa de Redução de Acidentes em Transportes, disse, está apurando a ocorrência envolvendo o ônibus de prefixo 78616, da linha 7054/10 Jd. Macedônia - Term. Campo Limpo.

Conforme a Folha publicou no último dia 21, a cidade de São Paulo registrou 66 mortes no trânsito em fevereiro deste ano, o maior número de vítimas para o mês desde 2018. Em relação ao mesmo mês em 2022, o aumento é de 53%.

Embora tenha ficado estável o número de mortes de motociclistas, que historicamente são as mais numerosas, houve um aumento de vítimas entre pedestres e entre os motoristas e passageiros de carros.

As motocicletas continuam sendo o meio de transporte mais perigoso na cidade. Em janeiro e fevereiro, 46 motociclistas e passageiros morreram no trânsito da capital ?mesma quantidade de mortes no mesmo período do ano passado.

A redução do número de mortes envolvendo motos é uma das prioridades de Ricardo Nunes (MDB). A gestão municipal implementou, de forma experimental, as faixas azuis para motociclistas. Após completar um ano sem mortes, Nunes planeja implantar mais 220 quilômetros dessas faixas na cidade e a gestão estuda criar pistas segregadas para motociclistas nas marginais Tietê e Pinheiros.