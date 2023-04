SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi agredido, roubado e deixado apenas de cueca e meias após ataque de um grupo na região da cracolândia, em São Paulo, na madrugada de domingo (16).

Câmeras flagraram o crime. As imagens foram gravadas pelo circuito de segurança de um imóvel nos arredores e obtidas pelo Portal Sta. Cecília e Barra Funda.

A vítima caminhava ao lado de uma mulher na rua Guaianases, no bairro Campos Elíseos, quando recebe um mata-leão. Ele é imobilizado e tem os pertences roubados por um grupo de cinco pessoas. A mulher que o acompanhava também um objeto não identificado no chão e o abandona, junto ao grupo.

SSP diz que boletim de ocorrência não foi registrado. Em nota, a Secretaria de Segurança disse que as polícias Civil e Militar do estado não localizaram nenhum registro com essas características.

Orientação é que vítimas registrem B.O. "Assim, a viatura mais próxima pode rapidamente se deslocar ao endereço e realizar as buscas pelos criminosos e o fato ser investigado. Além disso, B.O. será incluído na plataforma lançada na última semana pela SSP, que traz um diagnóstico completo na região das Cenas Abertas de Uso de entorpecentes", afirmou a pasta em nota ao UOL.

GOVERNO LANÇOU PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO

Informações sobre a criminalidade na região central da capital podem ser conferidas no site da SSP. A plataforma mostra número de furtos e roubos, além da contagem de dependentes químicos.

Na semana passada, média de usuários de drogas nas ruas era de 898. SSP diz que está adotando uma série de medidas para aumentar a segurança, como aumento de 30% no número de policiais na área.

Ao menos 23 comerciantes fecharam as portas, por insegurança e falta de clientes, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.