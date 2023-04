Um adolescente, que não teve a idade revelada, foi apreendido nesta segunda (17) e identificado como o autor da "Lista de Massacre" divulgada no TiTok.

Segundo informações do Ministério Público, a instituição trabalhou em parceira com a Polícia Civil de São Paulo e deflagou a operação "A Lista". Com a utilização de diligências cibernéticas, foi possível identificar o adolescente como responsável pela postagem "Lista do Massacre".

Na ação, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão e apreendidos um celular e um laptop. A pessoa identificada confessou ser a autora da postagem e, a princípio, não representa perigo, não possuindo informação concreta sobre a organização de ataques em Minas Gerais.





