SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Thiago Brennand, 42, foi preso nos Emirados Árabes. Ele é acusado de estupro, agressão e ameaças a mulheres.

Existem cinco mandados de prisão preventiva no Brasil contra Brennand. A informação da GloboNews foi confirmada pela reportagem.

Segundo apuração, a PF vai trazê-lo ao Brasil para o cumprimento dos cinco mandados de prisão preventiva que constam contra ele.

Extradição ainda não tem data definida. O empresário está desde outubro no país do Oriente Médio.

ENTENDA O CASO

As acusações são de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss. Ele também é alvo de acusações de agressão contra o próprio filho, um adolescente de 17 anos.

O governo Lula confirmou oficialmente a extradição. O presidente classificou a extradição como uma "questão de Justiça e de polícia".

"O procedimento segue seus trâmites regularmente e ainda não há previsão de quando o extraditando chegará ao Brasil", informou o Ministério da Justiça nesse domingo.

A prisão no Oriente Médio ocorreu após o nome de Brennand aparecer na lista de difusão da Interpol. O empresário viajou para lá no dia 4 de setembro do ano passado, com expectativa de retorno ao Brasil em 18 de outubro.