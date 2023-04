SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante um homem, natural do Chipre, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro por transportar 4,77 kg de cocaína na bagagem.

O suspeito pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, antes de seguir para seu destino na cidade de Nova Deli, capital da Índia.

Os policiais federais identificaram a droga no interior da bagagem despachada pelo estrangeiro, escondida em embalagens de café, sabonetes e bombons, e efetuaram a prisão em flagrante.

O preso foi conduzido em flagrante à Polícia Federa e encaminhado ao sistema prisional.

Ele responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, que pode causar 15 anos de prisão.