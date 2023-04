SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi preso em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, por suspeita de fabricar metralhadoras artesanais e de fazer reparos em armas utilizadas por criminosos. A detenção ocorreu nesta segunda-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito mantinha uma oficina com equipamentos necessários para produzir os equipamentos.

Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) encontraram no local parte dos armamentos e munições de uso restrito. Foram apreendidos chassis de armas, que poderiam resultar na fabricação de um fuzil calibre 5,56.

Durante as investigações, os policiais tiveram acesso a um vídeo que mostra uma pessoa testando uma das armas atirando na direção de um pequeno morro com casas ao redor. Nos primeiros tiros, é possível ouvir pessoas assustadas com os disparos.

A irmã do suspeito também foi presa. Segundo a polícia, ela escondia munições de pistola calibre .45 dentro de um urso de pelúcia.

Os irmãos foram autuados por porte de arma e munição de uso restrito. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.