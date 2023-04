SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira (18) edital com mais de 6.000 vagas do programa Mais Médicos.

A portaria saiu no Diário Oficial da União. Segundo o texto, as vagas valem para as cidades que quiserem renovar a participação ou aderirem ao programa.

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde disponibilizou vagas para 2.074 municípios, mas cada um tem um limite.

As cidades que se interessarem deverão informar o total de profissionais que desejam receber.

Após a confirmação da quantidade, o Ministério da Saúde enviará aos municípios médicos credenciados pelo programa. Eles ficarão nos locais pelo período de quatro anos.