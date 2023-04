SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 60 anos, de Minas Gerais, teve o diagnóstico de raiva humana confirmado nesta terça-feira (18).

O homem, que é criador de gado, morador de Mantena, no Leste de Minas, está internado em um hospital na Grande Vitória, no Espírito Santo. O município mineiro fica perto da divisa com o Espírito Santo. A informação é do governo capixaba.

A Secretaria de Saúde do ES informou que foi notificada sobre a suspeita de raiva humana na última quinta-feira (13). O caso foi confirmado sábado (15) após análises realizadas pelo Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal).

O paciente teve contato direto com um animal "que apresentava sintomatologia neurológica".

O homem procurou o serviço de saúde após apresentar quadro de confusão mental. Ele foi atendido inicialmente no hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra do São Francisco (ES), no dia 7 de abril.

O quadro de saúde dele piorou, e o idoso precisou ser levado ao CTI no dia seguinte, 8 de abril, quando foi transferido ao hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no município da Serra.

"Após análises realizadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), o caso foi confirmado para raiva humana nesse sábado (15), e as atualizações estão sendo enviadas às autoridades sanitárias", afirmou uma nota da SESA-ES.

A reportagem entrou em contato com o ministério da Saúde e aguarda um retorno. Assim que houver resposta, esta nota será atualizada.

O QUE DIZEM GOVERNO DE MINAS E PREFEITURA

O governo de Minas Gerais disse que foi notificado no dia 14 de abril e que aguarda resultado de exames. Após a confirmação pelo Estado do Espírito Santo, o governo mineiro não se pronunciou.

A prefeitura de Mantena decidiu sacrificar o animal. A Secretaria de Saúde da cidade afirmou que imediatamente tomou "as medidas urgentes para isolar a situação e proteger a população".

"O animal (bezerro) foi sacrificado e incinerado, todas as pessoas próximas do paciente estão sendo monitoradas e devidamente imunizadas. Não existe motivo para pânico, não existe necessidade de vacinação em massa", diz a nota da secretaria.

A prefeitura também lembrou que a vacinação de animais domésticos ou de pequeno porte é de responsabilidade da prefeitura, mas que animais de grande porte, como bois, são responsabilidade dos proprietários.

O QUE É A RAIVA HUMANA

A raiva é uma encefalite aguda (inflamação do cérebro) causada por vírus transmitido por mamíferos infectados, principalmente cães, gatos, morcegos e saguis.

Ao ser mordida por um animal, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para receber o tratamento adequado, que inclui soro e vacina, para prevenir a doença.

Os sintomas da raiva começam a aparecer, em geral, entre duas semanas e três meses após o ataque e incluem mal-estar, febre, dor de cabeça, náusea, dor de garganta, fraqueza, dormência e mudanças de comportamento.

A doença causa morte na grande maioria dos casos depois do surgimento dos sintomas.