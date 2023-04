SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O personagem Zé Gotinha participará nesta quarta (19) de uma ação do governo Lula para incentivar a vacinação dos povos indígenas. Em ritual simbólico, que será realizado no município Teófilo Otoni (MG), o mascote receberá do povo Maxakali um cocar, acessório tradicional usado pelos indígenas.

A cerimônia marcará o lançamento do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas. O secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, e Flávia Cardoso, representante da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), estarão presentes no evento, que ocorrerá no Dia dos Povos Indígenas.

A campanha será realizada nos 34 distritos sanitários indígenas, cobrindo um total de 898 territórios. A expectativa é aplicar mais de 210,6 mil doses de vacinas. Serão ofertados todos os imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação, incluindo doses contra a Covid-19 e a gripe.

Estão envolvidos na ação mais de 3.800 profissionais de saúde indígenas.